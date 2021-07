Chase Bank deposita a pareja $50,000 millones

Baton Rouge, LA.- El Chase Bank, depositó al agente inmobiliario de Luisiana, Darren James y a su esposa, 50,000 millones de dólares a su cuenta bancaria.

“No se trata de un error de uno o dos ceros de más, es el error de alguien que se quedó dormido sobre el teclado”, bromeó James, “sin duda me emocioné. Me sorprendió mucho cómo llegó el dinero hasta ahí y me pregunté si tenía un tío rico que me lo había regalado”.

Chase Bank, del que es cliente James, restableció el martes el saldo correcto de la cuenta de su familia

Al mismo tiempo, James declaró que nunca se planteó gastar el dinero que apareció por sorpresa en su cuenta, “Mis valores solo van en una dirección y es en la correcta”. Además, recalcó, “hay una gran diferencia entre la ética y la legalidad. La honestidad y la buena moral se ponen inmediatamente en marcha, no podemos hacer nada con el dinero. No lo he ganado, no es nuestro para gastarlo”.

La portavoz de la entidad bancaria, Amy Bonitatibus, dijo, “Seguimos intentando averiguar qué pasó, porqué pasó, cómo pasó, pero sabemos que no somos los únicos a los que les pasó esto”. Continuó, “La preocupación es si mi cuenta fue comprometida y el banco ni siquiera me ha llamado. No hemos sabido nada de nadie”.

El Chase Bank, reconoció que se trató de un error, y explicó que se debió a una cuestión técnica, “Tuvimos un fallo técnico hace un par de semanas que afectó a un número limitado de cuentas. El problema se resolvió un día después y todas las cuentas están mostrando saldos precisos”, dijo la portavoz de la entidad bancaria, Amy Bonitatibus.

Anteriormente, en 2019, una pareja de Pensilvania se enfrentó a una acusación de robo. Después de que su banco depositara accidentalmente 120,000 dólares en su cuenta y ellos se gastaran la mayor parte del dinero en lugar de ponerse en contacto con la institución financiera, dijo la policía.

Las personas que gastan el dinero depositado por error en sus cuentas bancarias pueden ser obligadas a devolverlo, pagar tasas o incluso ser acusadas de un delito.

