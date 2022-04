Capitolio evacuado por posible amenaza aérea

Washington, DC.- La Policía del Capitolio ordenó la evacuación del Capitolio de Estados Unidos, durante unos minutos, por una posible amenaza aérea luego de que un avión con paracaidistas generara la alarma en el Congreso, a pesar de que su destino era un partido de béisbol.

Cerca a las 18:30 hora local (22:30 GMT), la Policía del Capitolio avisó de la evacuación inmediata «por precaución», a todo el completo parlamentario y algunos edificios aledaños.

Ver más: Irrumpió en la residencia del embajador de Perú en Washington

Pese a este susto, minutos después la agencia emitió un comunicado donde subrayó que no había «ninguna amenaza» activa contra el Capitolio.

En este sentido, otras fuentes precisaron que la alarma la provocó un avión monomotor que transportaba paracaidistas del Ejército de Estados Unidos. Este tenía como rumbo el estadio de béisbol de Washington, ubicado a unos 2.5 kilómetros del Capitolio.

The Congressional buildings are now open for staff to go back inside.

Our federal, state and local partners are still working to get more information.

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 21, 2022