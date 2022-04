Nublada celebración de «Easter Egg Roll» de Joe Biden

Washington, DC.- La histórica tradición «Easter Egg Roll» o Carrera de Huevos de Pascua en los jardines de White House fue opacada por un cielo gris y amenazas de lluvia, mientras que el presidente Biden y su esposa, Jill Biden dieron la bienvenida a los niños desde el balcón del pórtico sur.

Esta es la primera en dos años que se celebra la tradición luego de ser suspendida por efectos de la pandemia.

Por su parte, el presidente Biden junto a su esposa estuvo escoltado por dos animadores disfrazados de conejos de pascua. A la par de breve llovizna y el frío, Biden bromeó, «Mi trabajo es evitar que llueva durante otros dos minutos».

Pesé al clima desmotivador, la jornada continuó con centenares de niños celebrando el «Easter Egg Roll». Históricamente esta tradición se celebra desde hace 144 años, donde los niños buscan huevos pintados de colores y los empujan hasta la línea de meta usando una cuchara de madera.

After the pandemic kept us apart last year, it was an honor to welcome folks to the People’s House for the 2022 White House Easter EGGucation Roll. pic.twitter.com/B1zhdAl74B

— President Biden (@POTUS) April 18, 2022