Cámara Baja aprobó paquete de miles de millones para Ucrania

Washington, DC.- La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó un paquete de gasto de $1.5 millones, donde se incluyen 13.600 millones de ayuda para Ucrania, al mismo tiempo, se incluyen fondos para la violencia de género y una partida para evadir una parálisis del Gobierno.

De esta manera, el paquete presupuestario incluye $782.000 millones en gastos de defensa. Esto se traduce en un incremento del 5.6% con respecto al 2021. Por otra parte, $730.000 están destinados para financiar las necesidades nacionales de Estados Unidos.

Aunque se aprobó en dos votaciones separadas, solo falta por ser refrendada en el Senado. Por una parte, la defensa se aprobó con 361 votos a favor y 69 en contra. Por otro lado, 260 frente 171 con una oposición principalmente abultada por los republicanos.

Pese a las distancias, las dos bancadas están unidas en torno al tema de Ucrania, tras la invasión de Rusia. Como resultado, el proyecto legislativo incluye el envío de $13.600 millones en ayuda humanitaria y militar para Ucrania. Esta cifra supera los $10.000 millones que pidió The White House la semana pasada.

NEWS: U.S. Doesn't Want Warfare in Ukraine to Escalate, Says DoD Official https://t.co/jGRce24chN

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) March 9, 2022