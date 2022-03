Reforma del USPS permitirá que no se quede sin fondo

Washington, DC.- El Congreso de Estados Unidos aprobó la mayor reforma del United States Postal Service (USPS) en más de 15 años, con el propósito de evitar que la agencia se quede sin fondos en 2024, al mismo tiempo, de minimizar los retrasos en las entregas de cartas.

Cabe destacar la importancia del United States Postal Service, sobre todo, en los comicios del 2020, cuando permitió que los ciudadanos votaran a través del correo en medio del confinamiento producto de la pandemia por el covid-19.

Del mismo modo, se desencadenó un impulso político para abordar las oportunidades financieras del Servicio Postal que arrastra desde hacer años.

Por su parte, el Senado de Estados Unidos validó el citado proyecto de ley con 79 votos a favor y 19 en contra. El mencionado proyecto destina $107.000 millones con el fin de apoyar y modernizar las operaciones del USPS.

