Claves del discurso Estado de la Unión de Biden

Washington, DC.- El presidente Joe Biden, en su discurso el Estado de la Unión, prometió que Rusia, bajo el mando de Vladimir Putin, va a «pagar un precio», por la invasión a Ucrania, además precisó que logrará, «salvar la democracia» de los obstáculos dentro y fuera de las fronteras de Estados Unidos.

En este sentido, la guerra de Ucrania concentró parte del primer discurso de Biden el Estado de la Unión, en el publicó su decisión de cerrar el espacio aéreo de Estados Unidos a las aerolíneas rusas. De esta forma, se acompasa a Canadá y la Unión Europea (UE).

Ver más: Biden «clama» por una reforma migratoria al Congreso de EE. UU.

Asimismo, el presidente de Estados Unidos defendió que las medidas de los aliados de EE. UU., y las propias de Estados Unidos, alcanzarán a, “asfixiar la economía rusa”. De esta manera, anunció que el Departamento de Justicia de Estados Unidos seguirá tomando medidas con el fin de acorralar a los oligarcas del Kremlin que financian la guerra.

De esta forma, Biden explicó que existe la posibilidad de que Putin, “siga haciendo avances” en Ucrania. Sin embargo, agregó que puede que rodee Kiev con tanques, pero “nunca se ganará los corazones y las almas del pueblo ucraniano”. Con una narrativa emotiva, exclamó, que Putin no cumplirá su objetivo de derribar “los cimientos del mundo libre”.

. @POTUS announces his Unity Agenda: “Four big things we can get done together.” pic.twitter.com/P1OSN9WCa2

Por otra parte, Biden después del espacio dedicado al conflicto de Rusia en Ucrania pasó a maniobrar en temas internos. Pese a la cercanía de las elecciones legislativas de noviembre, la caída de su popularidad y la inflación disparada a números inéditos en más de 40 años.

Tonight, I’m offering a Unity Agenda for the Nation. Four big things we can get done together. pic.twitter.com/TaAHXRNcK4

— President Biden (@POTUS) March 2, 2022