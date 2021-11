«Bisonte de QAnon», condenado a 41 meses de cárcel por el asalto al Capitolio

Washington, DC.- Jacob Chansley, mejor conocido como «Bisonte de QAnon», es el hombre que participó en el asalto al Capitolio de Estados Unidos disfrazado de bisonte, y este miércoles, fue condenado a 41 meses de prisión -tres años y cinco meses de cárcel- en un tribunal federal del país.

El juez Royce Lamberth, afirmó en una corte federal del Distrito de Columbia durante la vista para leer la sentencia, «Lo que usted hizo fue terrible».

Pese a opinar que los remordimientos expresados por Chansley son genuinos, Lamberth subrayó que el delito cometido por el conocido en EE. UU. como el «chamán de QAnon» es tan «grave» que no justifica una sentencia menor.

En la audiencia, Chansley le dijo al juez que se equivocó al entrar en el Capitolio. «No tengo excusas», indicó este hombre. Quien agregó que su comportamiento de ese día es «indefendible».

We are critical of the QAnon movement and have covered it for several years. We are not promoters of the conspiracy theory.

— QAA Podcast (@QanonAnonymous) January 14, 2021