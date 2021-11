Biden firmó de histórico plan de infraestructuras

Washington, DC.- El presidente Biden firmó, este lunes, un histórico plan de infraestructuras, por valor de $1,2 billones que permitirá la mayor modernización en más de una década y supone una victoria para el mandatario a la hora de materializar su agenda económica.

Asimismo, Biden esperó diez días para estampar su rúbrica en la ley después de que fuera aprobada definitivamente por el Congreso el pasado 5 de noviembre. Para celebrarlo se rodeó de legisladores demócratas y republicanos, así como de gobernadores, alcaldes y de líderes sindicales.

De esta manera, el mandatario se presentó pletórico en la ceremonia en el jardín de la Casa Blanca, donde asistieron unas 800 personas, que presenciaron un discurso en el que Biden bromeó en varias ocasiones.

Antes de la firma, Biden auguró que la ley, «modernizará los puertos, los aeropuertos, el ferrocarril de mercancías… para facilitar que las compañías lleven bienes al mercado y reducir los atascos en la cadena de suministros».

