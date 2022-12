Biden y la primera dama visitarán el Children’s National Hospital

Washington, DC.- El presidente Biden junto a la primera dama, Jill Biden, visitarán el Children’s National Hospital en Washington este viernes con el fin de reunirse con algunos pacientes pediátricos, familiares y personal del hospital, según informó The White House.

Por lo general, es una tradición que las primeras damas estadounidenses visiten este hospital durante las vacaciones de Navidad. Esta tradición inició con la primera dama, Bess Truman después de la Segunda Guerra Mundial.

Ver más: Lucas del comercial St. Jude Children’s Research Hospital está libre de cáncer

Asimismo, el presidente Biden realizó el viaje que marcó la primera vez que un presidente de Estados Unidos en funciones hace una visita navideña al Hospital Nacional de Niños.

De esta manera, tanto el presidente Biden como la primera dama de Estados Unidos serán los anfitriones de la lectura del libro, «El día de nieve».

Los realizarán en conjunto con algunos pacientes pediátricos, donde se incluirán participantes virtuales, desde sus habitaciones del hospital.

There are few greater joys than a teacher seeing their students’ art on display — especially when its transformed into White House ornaments! pic.twitter.com/GvUmZS5ygK

— Jill Biden (@FLOTUS) December 20, 2022