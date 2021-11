FBI busca en Houston a víctimas sexuales de líderes espirituales

Houston, TX. – El Federal Bureau of Investigation (FBI) busca en la ciudad de Houston a víctimas sexuales de los líderes de la iglesia Reino de Jesucristo (KOJC) con sede en EE. UU. en el estado de California.

La denuncia entablada en contra de los directores del templo, indica que el fundador de la iglesia iniciada en Filipinas, Apollo Carreón Quiboloy y altos administradores, Teresita Tolibas Dandan y Felina Salinas, entre otros, dirigían supuestamente una operación de tráfico sexual.

Asimismo, se asegura que el esquema obligaba a mujeres y niñas a trabajos forzados y abusos sexuales bajo amenaza de “condena eterna”.

Sex trafficking charges have been filed against leaders of Kingdom of Jesus Christ, a Philippines-based church. Potential victims or anyone w/information about KOJC activities should call their nearest FBI office or report online at https://t.co/G7iWD3XYeH https://t.co/QvDgQSXjhM

Por su parte, Carreón y los administradores forman parte del grupo de nueve personas que son señaladas en el documento de la agencia federal. Todos participaban en un plan de tráfico laboral que llevó a miembros de la iglesia a los Estados Unidos a través de visas obtenidas de forma fraudulenta o con matrimonios falsos.

