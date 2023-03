Biden propone subir impuesto para salvar el Medicare

Washington, DC.- El presidente Biden buscará aumentar el impuesto al Medicare para las personas con altos ingresos, al tiempo que pretende impulsar más negociaciones sobre el precio de los medicamentos con el fin de oxigenar el programa federal de seguro de salud hasta el 2050.

Básicamente, la propuesta de Biden será aumentar del 3.8% al 5% los impuestos sobre los ingresos ganados y no ganados por encima de los $400.000. Este paquete será destinado a extender la solvencia del Hospital Insurance (HI) de Medicare, por al menos 25 años.

Ver más: Suben los precios de nuevos medicamentos contra el cáncer

En un ensayo invitado del New York Times, Biden destacó lo siguiente, «Pidamos a los más ricos que paguen solo un poco más de su parte justa, para fortalecer Medicare para todos a largo plazo».

Durante su gestión, el presidente Biden ha intentado vincular a los republicanos con la idea de recortar los fondos para el programa de seguros destinado a personas mayores y discapacitadas. Esto como parte de las negociaciones sobre el aumento del límite de la deuda de $31.4 billones.

MAGA Republicans on the Hill say the only way to be serious about preserving Medicare is to cut it.

Well, I think they’re wrong.

I’m releasing my budget this week. In it, I’ll propose a plan to extend the life of Medicare for a generation, without cutting benefits.

Here’s how: https://t.co/ySkIlQ6C8K

— President Biden (@POTUS) March 7, 2023