Administración Biden toca el límite de la deuda

Washington, DC.- La administración Biden debía tocar el límite de la deuda de $31.4 billones este jueves, lo que podría provocar una crisis fiscal en pocos meses, al tiempo que la batalla política entre republicanos y demócratas sigue enfrentándose en la Cámara de Representantes.

En el caso de los republicanos con una recién mayoría en la Cámara pretenden tienen la intención de utilizar el techo de deuda federal ordenado por el Congreso. Esta tiene la capacidad de recortar los gastos de Biden y el Senado que está liderado por los demócratas.

Ahora bien, la fecha límite no tendrá efecto inmediato gracias a que los funcionarios del Tesoro están preparados para dirigir el manejo de efectivo de emergencia para evitar el incumplimiento.

Por su parte, la secretaria de prensa de The White House, Karine Jean-Pierre declaró a los medios, «Es algo que debería hacerse sin condiciones. No deberíamos estar negociando a su alrededor. Es el deber básico del Congreso hacer eso».

Read my full statement in response to the federal government hitting the debt ceiling:https://t.co/HmM89ywJ0Q

— Rep. Jason Smith (@RepJasonSmith) January 19, 2023