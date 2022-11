Suben los precios de nuevos medicamentos contra el cáncer

Charlotte, NC.- Los precios anuales de nuevos medicamentos contra el cáncer promediaron $283.000 en 2021, lo que representa un aumento del 53% con respecto al 2017, de acuerdo con un nuevo informe de la demócrata Katie Porter, profesora de derecho de quiebras del consumidor que busca la reelección en California.

Según este informe, el cáncer es la segunda causa principal de muerte en Estados Unidos. Por ende, es importante considerar que los tratamientos oncológicos son cuatro veces más costosos que otras terapias.

En parte, estos tratamientos oncológicos son pagados en gran parte por programas financiados por los contribuyentes como el plan Medicare. Sobre todo, para personas mayores de 65 años.

De esta manera, el informe muestra primeramente el grado en que los fabricantes de medicamentos contra el cáncer dependen de los altos precios de lanzamiento. Un hueco que sortea los límites de precios de Medicare. Precios instaurados por la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), que firmó el presidente Joe Biden en agosto de 2022.

I'm not done calling out Big Pharma for gouging patients and taxpayers. Drug companies hiked their prices on new cancer cures by over 50% in 5 years, and today's report from my office documents this corporate greed. https://t.co/XgD8g0keoi

— Rep. Katie Porter (@RepKatiePorter) November 2, 2022