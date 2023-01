Biden cumple con su agenda migratoria en El Paso y CDMX

El Paso, Texas.- Este domingo, el presidente Biden en cumplimiento con su agenda migratoria visitó la frontera sur de Estados Unidos por primera vez desde que asumió el cargo con el fin de abordar uno de los temas de mayor carga política mientras se aplana el terreno para su reelección.

El presidente Biden acompañado por agentes de la Patrulla Fronteriza recorrió una parte del muro que divide al país de México. Una obra de la gestión del expresidente Donald Trump, en un esfuerzo por frenar la migración ilegal.

El pasado jueves Biden adelantó una nueva medida para reforzar la aplicación de la ley de inmigración. La misma bloquearía a los migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua en la frontera, y en su defecto los expulsaría de regreso a México.

Del mismo modo, el polémico Greg Abbott, gobernador de Texas acusó a Biden de no hacer cumplir las leyes migratorias. Así lo hizo en una carta que le entregó a Biden, «Usted ha violado su obligación constitucional de defender a los Estados contra la invasión mediante la fiel ejecución de las leyes federales».

Our problems at the border didn’t arise overnight. And they won’t be solved overnight.

But, we can come together to fix this broken system.

We can secure the border and fix the immigration process to be orderly, fair, safe, and humane. pic.twitter.com/dtP6IAJZMR

— President Biden (@POTUS) January 9, 2023