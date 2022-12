Presidente Biden declara emergencia en Nueva York

Washington, DC.- El presidente Biden aprobó, este lunes por la noche, la declaración de emergencia para el estado de Nueva York, siendo el más afectado por la Tormenta Elliot, con el fin de hacer llegar la ayuda federal y así atender a los afectados del frío extremo.

En un comunicado The White House, la administración Biden aprobó la ayuda federal al gobierno estatal y locales. De esta manera, se podrá sortear las graves consecuencias de la Tormenta Elliot que ha dejado 27 fallecidos solo en el noroeste de NYC.

Del mismo modo, Biden autorizó al U.S. Department of the Interior y a la Federal Emergency Management Agency (FEMA) para que coordinen las acciones oportunas para «aliviar la adversidad y el sufrimiento» provocados por la Tormenta Elliot.

Al mismo tiempo hay más de medio centenar de fallecidos en todo el país a causa del temporal de frío. De manera que, National Weather Service (NWS) calificó a la Tormenta Elliot como «única en una generación».

A series of systems will impact the region beginning tomorrow and continuing through the end of 2022 with moderate to heavy snow accumulating in the higher elevations as well as some valleys. Here's a breakdown of 24-hour snow accumulations through Thursday night. #cowx #utwx pic.twitter.com/dFN6Edhw9l

— NWS Grand Junction (@NWSGJT) December 27, 2022