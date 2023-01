Kevin McCarthy es el nuevo presidente de la Cámara Baja

Washington, DC.- Cuatro días y 15 votaciones fueron necesarios para la elección este sábado en la madrugada del republicano Kevin McCarthy como nuevo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La elección de McCarthy puso fin a las maratónicas sesiones que tenían divididos a los republicanos en desacuerdo con la eventual presidencia del legislador californiano.

Pero con demócratas y republicanos sin mayoría suficiente para elegir sin apoyos a su candidato, los conservadores tuvieron que ceder para una elección con mayoría simple.

Un grupo de los republicanos no estaba de acuerdo con la elección de Kevin McCarthy porque asegura que se había plegado a los intereses del poder establecido.

I hope one thing is clear after this week: I will never give up. And I will never give up for you, the American people. https://t.co/uLqPKa1maZ

— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) January 7, 2023