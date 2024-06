Biden continuará respaldando el programa DACA

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indicó que gracias al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), se han beneficiado más de 800.000 migrantes.

En este sentido manifestó sentirse “orgulloso” por las contribuciones a EE.UU. de estas personas que se han beneficiado con este programa.

De la misma manera, expresó su compromiso en «preservar y fortalecer” el programa DACA.

I’m proud to have expanded affordable, quality health care coverage to DACA recipients last month.

Dreamers are our loved ones, our nurses, teachers, and small business owners.

And they deserve the promise of health care just like all of us.

— Joe Biden (@JoeBiden) June 15, 2024