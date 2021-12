Biden condena plan de despido de multinacional Kellogg

Washington, DC.- El presidente Biden, expresó este viernes su «profunda preocupación» por la intensión de la multinacional Kellogg, de «reemplazar permanentemente» a 1.400 empleados en huelga.

La empresa fabricante de cereales de desayuno, ganó la atención del presidente Biden quien en un comunicado, resaltó que las negociaciones colectivas son «una herramienta esencial» para proteger los derechos de los trabajadores.

Ver más: Los trabajadores hispanos en Estados Unidos sometidos a injusticias

Del mismo modo, el comunicado de Biden concluyó que, los empleados deberían estar libres de «amenazas e intimidaciones» de sus empleadores.

Por otro lado, Kellogg argumentó en un comunicado que esta medida la toma por «el prolongado parón del trabajo». Constituyendo para Biden, «un ataque existencial al sindicato, y los trabajos y vidas de sus miembros«.

I am deeply troubled by reports of Kellogg’s plans to permanently replace striking workers. Permanently replacing striking workers is an existential attack on the union and its members’ jobs and livelihoods. I strongly support legislation that would ban that practice.

— President Biden (@POTUS) December 10, 2021