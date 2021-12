Los trabajadores hispanos en Estados Unidos sometidos a injusticias

Los Ángeles, CA.- Un estudio de la consultora McKinsey publicado este jueves, determinó que los trabajadores hispanos en Estados Unidos, enfrentan mucha disparidad salarial y casi nula representación en los puestos de trabajo mejor pagados.

Al mismo tiempo, el reporte estimó que los trabajadores hispanos en Estados Unidos están subpagados por $288.000 millones al año.

De esta manera, este importante estudio subrayó que los trabajadores hispanos en Estados Unidos, reciben tres cuartas partes del ingreso que recibiría un estadounidense por las mismas labores.

De esta forma, la desigualdad aumenta para los trabajadores hispanos en Estados Unidos nacidos en el extranjero, donde están sobrerrepresentados en las ocupaciones con salarios más bajos. Ganando mucho menos en las mismas categorías profesionales.

