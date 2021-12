Biden comprará 500 millones de pruebas caseras de covid-19

Washington, DC.- El presidente Biden, este martes, anunció que se hará con 500 millones de pruebas caseras de covid-19, además reforzará el personal médico en hospitales y magnificará los centros de vacunación para frenar una galopante ola de ómicron.

Biden, de forma empática expresó, que entiende, «lo cansados, preocupados y frustrados» que están los estadounidenses. Sin embargo, resaltó que es otro contexto porque hay, «más de 200 millones de estadounidenses han sido completamente vacunados».

De esta forma, Biden contrastó la actualidad con fechas de inicio de pandemia, «En marzo de 2020 nadie estaba completamente vacunado». Inmediatamente, aprovechó para desmentir las teorías antivacunas, etiquetándolas de «mentiras» y «desinformación».

We’re purchasing 500 million at-home rapid COVID tests that will be distributed for free to Americans who want them. pic.twitter.com/m9rgb9kjmP

De esta manera, la administración que tiene el control de Estados Unidos mantendrá una estrategia de refuerzo en algunos puntos claves. Por ejemplo, el apoyo hospitales, elevar la disponibilidad de test gratuitos y ampliar de los espacios para la vacunación.

Starting this week, I will be deploying hundreds more vaccinators and more sites to help get more booster shots in arms.

I’ve ordered FEMA to stand up new pop-up vaccination clinics across the country where you can get a booster shot.

— President Biden (@POTUS) December 21, 2021