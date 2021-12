Biden aprueba aumento de gasto en defensa de EE. UU.

Washington, DC.- El presidente Biden firmó, este lunes, una ley que recoge el aumento de gasto en defensa para el año 2022, demostrando un giro en su estrategia internacional, dejando de lado a Afganistán y centrando su poder en China y Rusia.

Asimismo, la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), fue aprobada el 15 de diciembre en el Senado, con 89 votos a favor y 10 en contra. La ley envuelve un presupuesto de 760.000 millones de dólares.

De esta manera, el proyecto incluye 24.000 millones de dólares adicionales a los que Biden había solicitado para el Pentágono. Lo que supone un crecimiento del 5% con respecto al 2021. Situación que ya tiene sus retractores en el ala progresista del Partido Demócrata.

Pero, la medida recoge 7.100 millones de dólares para robustecer la capacidad de las Fuerzas Armadas de EE. UU. en el Océano Pacífico. Esto, con la idea de hacer frente a China y, además, destina 300 millones a la alianza militar con Ucrania frente a Rusia.

