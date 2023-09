Biden acusó a Trump de destruir el empleo en EE. UU.

Washington, DC.- El presidente Biden acusó durante el Labor Day, celebrado el 4 de septiembre, que su predecesor y ahora candidato republicano, Donald Trump, es uno de los pocos expresidentes de Estados Unidos en destruir el empleo durante su administración.

Desde la ciudad de Filadelfia, Pensilvania en un evento con líderes sindicales por el Labor Day, el presidente Biden, hizo algunas declaraciones incendiarias, de cara a las elecciones presidenciales de 2024, como candidato de los demócratas.

Así pues, Biden dijo, «No hace mucho tiempo que estamos perdiendo empleos en este país. De hecho, el tipo que ocupó el puesto antes que yo fue uno de los dos presidentes de la historia que dejó el cargo con menos puestos de trabajo que cuando asumió el cargo».

No obstante, Biden no nombra explícitamente a Trump, pero sí lo llamó, «el tipo que ocupó el puesto antes que yo».

Join me as I deliver remarks this Labor Day at Sheet Metal Workers Local 19 in Philly, PA. https://t.co/UsenT2MYkV

— President Biden (@POTUS) September 4, 2023