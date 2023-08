Jueza fechó el juicio a Trump por el asalto al Capitolio

Washington, DC.- La jueza Tanya S. Chutkan, encargada del proceso contra el expresidente y candidato republicano Donald Trump, fechó el juicio en contra de Trump para el 4 de marzo de 2024 por su responsabilidad en el asalto al Capitolio, donde el presidente Biden llegó a The White House.

La magistrada Chutkan juzgará el caso del 6 de enero de 2021, donde se desarrolló el lamentable asalto al Capitolio, hizo el anuncio luego de una audiencia llevada a cabo en la capital de Estados Unidos.

De este modo, la jueza Chutkan desestimó el deseo inicial del fiscal especial, Jack Smith. El mismo juez había mostrado su intención de que el juicio arrancara en enero de 2024, coincidiendo con la fecha cercana al aniversario del asalto al Capitolio.

Por el contrario, el interés de la defensa del expresidente es posponer el proceso hasta después de las próximas elecciones presidenciales. Las mismas se celebrarán en noviembre de 2024, donde Trump sigue siendo el precandidato favorito.

