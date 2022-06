Instalaciones del Robb Elementary Schools en Uvalde será demolido

Uvalde, TX.- Don McLaughlin, alcalde de Uvalde anunció que las instalaciones del Robb Elementary Schools será demolido, tras la matanza de Uvalde del pasado 24 de mayo que dejó 19 niños y dos maestras fallecidos.

En este sentido, el alcalde McLaughlin consideró que no existe la posibilidad de pedirle a los estudiantes, maestros, ni personal que regresen al recinto, luego de la matanza causada por el tirador de Uvalde, Salvador Ramos.

De esta forma, el alcalde precisó antes de confirmar la desmantelación de las instalaciones, «Nunca podrías pedirle a un niño que regrese o a un maestro que regrese a esa escuela. Nunca».

Simultáneamente, McLaughlin se mostró notablemente afectado por la cambiante información de las autoridades sobre la matanza de Uvalde. Entre tanto, criticó duramente al coronel Steven McCraw y su Texas Department of Public Safety (DPS).

To everyone impacted by the horrific elementary school shooting in Uvalde, Texas: We grieve with you. We pray with you. We stand with you. And we’re committed to turning this pain into action. pic.twitter.com/TIYjdmfKVP

— President Biden (@POTUS) May 29, 2022