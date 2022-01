Aumenta el número de fallecidos por incendio de edificio

Washington, DC.- El Philadelphia Fire Department actualizó el número de víctimas mortales del trágico incendio de edificio de tres pisos, en el barrio de Fairmount en Filadelfia, en la madrugada del miércoles, que era habitado por aproximadamente 26 personas.

Inicialmente, las autoridades informaron que el incendio dejó 13 fallecidos, entre ellos siete menos de edad. Al mismo tiempo, otras ocho personas pudieron escapar del incendio de edificio por sus propios medios.

Por su parte, el comisario Craig Murphy del Departamento de Bomberos de Filadelfia, explicó que dos de las personas heridas de gravedad están en estado crítico, y una de ellas en menor de edad. Dentro de la actualización mencionó que ocho niños y cuatro adultos murieron.

Preliminary information indicates companies arrived at 6:40 a.m. and found heavy fire coming from the second floor of a three-story rowhouse. It took 50 minutes to place the fire under control. More to come.

— Philadelphia Fire (@PhillyFireDept) January 5, 2022