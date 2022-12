Administración Biden prometió protección a las tribus nativas americanas

Washington, DC.- El presidente Biden junto a otros funcionarios de su administración anunciaron, este miércoles, que darán a las tribus nativas americanas mayor participación en la gestión de tierras federales y tribales y la implementación de un plan que promete incluir asistencia para aquellos cuyas tierras son afectadas por el cambio climático.

Estos anuncios se realizan en la Cumbre de Naciones Tribales de dos días. Donde además se mencionaron los pasos para poder ofrecer el mejor acceso a los recursos económicos para las naciones tribales.

La administración Biden también demostró la intención de ofrecer protección al área que gravita el Spirit Mountain en Nevada, mejor conocida como Avi Kwa Ame por la tribu Fort Mojave.

Biden protegerá el sitio sagrado de Nevada e incrementará el gasto a las tribus nativas americanas

Desde Washington, en la Cumbre de Naciones Tribales el presidente Biden, precisó, «Estoy comprometido a proteger este lugar sagrado que es fundamental para la historia de la creación de tantas tribus que están aquí hoy».

Como parte de esta iniciativa las tres leyes emblemáticas aprobadas durante la gestión de Biden, tratan sobre infraestructura, clima y alivio de covid-19. De este modo, se han proporcionado al menos $46 mil millones en fondos para las comunidades tribales y los nativos americanos.

Por su parte, la U.S. Department of the Interior anunció un aporte de $115 millones a 11 tribus que fueron afectadas por amenazas ambientales inherentes al clima. Además, habrá un aporte de $25 millones para cada dos tribus de Alaska y la Nación Quinault en Washington. Con el propósito de reubicar sus aldeas a terrenos más seguros.

Finalmente, la administración Biden también publicará un borrador que descarga un plan de 10 años con el fin de revitalizar las lenguas americanas con carácter de urgencia. Del mismo modo, se reconoce formalmente el papel protagónico del gobierno de Estados Unidos en la reducción de las lenguas nativas.

