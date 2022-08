Victoria legal para familias de tiroteo en Sandy Hook

Charlotte, NC.- El locutor Alex Jones, presentador del canal ultraconservador Infowars está obligado a pagar $4.1 millones por difamación por el tiroteo ocurrido en 2012 en la escuela Sandy Hook donde fueron asesinados 20 niños y 6 adultos.

En este sentido, Alex Jones por años viene argumentando que el tiroteo en Sandy Hook fue un engaño. Continúa su teoría de que el gobierno conspiró sobre el tiroteo con la finalidad de despojar a los estadounidenses de su derecho a poseer armas.

Además, afirmaba de manera falsa y sin reparo en que los padres de los niños eran actores. Alex Jones fue el responsable de que los padres de las víctimas hayan sufrido acoso y angustia emocional por su teoría conspirativa.

Como respuesta, los padres de las víctimas buscaban una indemnización de al menos $150 millones en el juicio. Por su parte, Jones perdió una serie de casos por difamación presentados por los padres de las víctimas por no contar con los documentos a su favor.

During closing arguments, plaintiffs' attorney Wesley Ball asked the jury to punish #AlexJones and to deter him from ever doing this "awfulness" again. "That's such a big thing to understand, and I know it has to be enormous," Ball said. pic.twitter.com/CNkGlWIZVO

— Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) August 5, 2022