Alisal Fire crece rápidamente provocando evacuación en California

Santa Bárbara, CA.- El Alisal Fire, cerca de Santa Bárbara, California, explotó rápidamente este lunes, lo que provocó órdenes de evacuación y advertencias.

Los bomberos declararon que, todo comenzó cerca del embalse Alisal y ahora cubre aproximadamente 6,000 acres.

Por su parte, el Incident Information System (InciWeb), expresó que, no estará contenido hasta la madrugada del martes, y de igual manera, las llamas tienen bajo amenaza al menos 100 estructuras, dijeron las autoridades.

Un informe del InciWeb, dijo que, «El fuego arde en un denso chaparral y está siendo empujado por fuertes vientos y está creciendo a una velocidad rápida».

#AlisalFire Highway 101 will be closed between Hwy 1 and Winchester/Cathedral Oaks in both directions. Fire is approaching the freeway.

— PIO Raquel Zick (@SBSOPIO) October 12, 2021