Avioneta se estrella cerca de una escuela en California

California, SA.- Una avioneta se estrelló en Santee, California, la tarde de este lunes, dejando dos personas muertas y otras dos heridas, al mismo tiempo, tres viviendas resultaron afectadas.

El accidente se produjo a un par de cuadras de una escuela secundaria, pero los responsables del establecimiento han comunicado en Twitter que todos los estudiantes están a salvo.

En el accidente, dos viviendas quedaron destruidas completamente y una tercera resultó con varios daños. En redes sociales han circulado numerosas imágenes de bomberos tratando de controlar el fuego en la zona del impacto.

All Students are Secure. There was a plane crash 2 or 3 blocks away. We are currently in a "Secure Campus".

Según medios locales, una de las víctimas mortales sería el conductor en un camión postal con el que impactó la avioneta.

Officials confirmed a UPS driver and a pilot are killed in a small plane crash in Santee.

The UPS truck was incinerated, and two homes were destroyed in the incident.

It is still unknown how many people were on the plane, and if all those inside the homes made it out safely. pic.twitter.com/TyISmejDRb

