Alerta por nueva Ola de Calor en Estados Unidos

Washington, DC.- Una nueva ola de calor se mantendrá hasta el próximo miércoles, y puede que se focalice en zonas de Texas, Oklahoma, Kansas Illinois, y Dakota. Esta información, según expertos que levantan la alerta, sobre todo, en la región medio este de EE. UU.

Esto, sometería a aproximadamente 13 millones de personas, que se ubican en esta región de EE. UU., quiénes están en alerta por esta ola de calor.

The Western US is dealing with the fourth excessive heat event in five weeks. High pressure in the atmosphere can trap hot air and prolong heat waves, causing a heat dome: https://t.co/QTqHZDRbqs pic.twitter.com/RwYOajwZkI

— NOAA's Ocean Service (@noaaocean) July 19, 2021