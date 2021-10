Alerta de tornado en varias zonas de EE. UU.

Nueva York, NY.- El National Weather Service (NWS), emitió una alerta de tornado, por posibles inundaciones en varias zonas de la región, tras la llegada inminente de fuertes lluvias a Estados Unidos.

Es posible que hasta 4 pulgadas de fuertes lluvias caigan en varias áreas de Nueva Jersey y Nueva York en las próximas 48 horas debido a que se acerca una tormenta del noreste. Al menos 17 condados del Estado Jardín ya están bajo vigilancia de inundaciones repentinas.

Ver más: FBI confirma fallecimiento de Brian Laundrie, novio de Gaby Petito

Al mismo tiempo, en su Twitter oficial, informó sobre un, «frente frío a través del Atlántico Medio entre Washington DC y Charlotte, NC. Es posible que haya vientos fuertes, granizo grande y algunos tornados».

Estado de emergencia por alerta de tornado que traerá fuertes lluvias, alerta de inundación y frente frío

La gobernadora del estado de Nueva York, declaró el estado de emergencia, «con anticipación para asegurar que podamos proporcionar los recursos necesarios para responder a esta tormenta».

Severe weather is most likely along a cold front today across the Mid-Atlantic between Washington D.C. and Charlotte, NC. Strong winds, large hail and a few tornadoes are possible.https://t.co/VyWINDk3xP pic.twitter.com/8tfqpHeKCC — National Weather Service (@NWS) October 25, 2021

Entendiendo que, esta decisión la gobernadora la asume con el objetivo para proteger vidas y bienes en las regiones donde se pronostican lluvias importantes.

Storm surveys continue today, and here's the info on where teams will be today and why it is taking multiple days to assess the damage. If you have information on damage in these areas, please provide specific location details of where the damage is. Thank you! #stlwx #mowx #ilwx pic.twitter.com/bZGDAZhxs7 — NWS St. Louis (@NWSStLouis) October 26, 2021

Asimismo, durante el fin de semana, las lluvias, granizos e incluso tornados se hicieron presentes en otros tres estados del país norteamericano. Produciéndose al menos 13 tornados en Illinois, Kansas y Missouri y dejando fuertes destrozos.

A Flash Flood Watch is in effect tonight through Tuesday evening. Remember, never drive or walk into flooded areas! Follow these steps if a Flash Flood Warning is issued for your area or you observe flash flooding. #NYCwx #NYwx #CTwx #NJwx pic.twitter.com/4r6ORAPypJ — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) October 25, 2021

Por el momento, no se han reportado fallecidos. Sin embargo, los expertos estiman que octubre será un mes récord en cuanto a tornados de seguir el mal clima en el Medio Oeste de los Estados Unidos.

Ver más: El tirador Nikolas Cruz se declaró culpable de matanza

Por otro lado, además de los tornados, Missouri fue de los más afectados con granizos de 2 pulgadas de diámetro y vientos cercanos a las 200 millas por hora. Considerado, el más potente registrado el fin de semana hasta el momento.

Después de meses de intensa sequía, una poderosa tormenta llamada «ciclón bomba» golpea desde la noche del domingo el norte de California, causando inundaciones y deslaves y dejando a unos 380 mil hogares y negocios sin electricidad.

Video: Taller sobre “Desalojo y Derechos de los Inquilinos” en Coalición Latinoamericana