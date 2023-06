Advertencia por la calidad del aire en Estados Unidos

Washington, DC.- El National Weather Service (NWS) advirtió que el aire que se asienta sobre el medio oeste y este de Estados Unidos, permanecerá hasta el jueves 29 de junio es de muy mala calidad que ocasiona condiciones peligrosas e insalubres.

Los incendios canadienses fueron el origen de estos cielos brumosos y llenos de humo, que invaden gran parte del medio oeste. Es decir, desde el oeste de Iowa hasta Illinois y Wisconsin hasta Michigan y Ohio están bajo alerta de calidad de aire.

Del mismo modo, las alertas de calidad del aire también están vigentes en el estado de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Washington, DC y partes de Carolina del Norte. O sea, aproximadamente 100 millones de estadounidenses están sometidos a la mala calidad del aire.

Por esta razón los meteorólogos advirtieron a los residentes de estas áreas, en especial a los niños, ancianos y afectados por enfermedades respiratorias a limitar el esfuerzo prolongado o intenso. De ser posible, se insta a permanecer dentro de sus viviendas usando máscaras.

Looking for real-time air quality information on your phone? Download the free (and ad-free!) AirNow app to see air quality conditions in your area. https://t.co/IcN9UbzNFK pic.twitter.com/WFovMZawpK

— airnow (@AIRNow) June 19, 2023