grupos-sensibles-deben-estar-alertas-a-la-calidad-del-aire

Charlotte, NC.- La alerta de Código Rojo por la calidad del aire en Carolina del Norte cambió a Cógido Naranja, pero todavía los residentes deben tener cuidado, indicaron las autoridades.

Una nube de humo de los incendios forestales en Canadá ha cubierto gran parte de Estados Unidos, incluido Carolina del Norte.

La calidad del aire se evalúa día a día. Para este jueves se mantiene el Código Naranja emitido por la División de Calidad del Aire del Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte y la Oficina de Asistencia y Protección Ambiental del Condado Forsyth.

El código naranja representa una calidad del aire no saludable para grupos sensibles.

El departamento recomienda a los adultos mayores, los niños más pequeños y las personas con afecciones respiratorias como el asma a limitar los esfuerzos prolongados o intensos al aire libre.

