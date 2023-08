Actualizaron cifra de muertos y etiquetaron a Maui como «zona de guerra»

Kahului, Hawái.- El gobernador de Hawái, Josh Green catalogó a Maui la devastación ocasionada por los incendios forestales como una «zona de guerra», tras el desastre que ha dejado una cifra actualizada de 93 muertos, aunque se espera que este lamentable número siga subiendo.

Desde el martes 8 de agosto, un violento incendió envolvió la costa noroeste de Maui, arrasando con la histórica ciudad de Lahaima. Por el momento, se cuentan más de 2.200 viviendas dañadas y más de 850 hectáreas (2100 acres) quemadas.

Tras días de intensos incendios, los equipos de bomberos seguían trabajando contra los brotes de fuego, al tiempo que los perros rastreadores de cadáveres hurgaban por las ruinas carbonizadas.

Así pues, los funcionarios manejan la escala del desastre, a lo que Green explicó a los medios, «En este momento, todavía estamos en medio de la fase aguda de esta recuperación, lo que significa que todavía estamos recuperando la trágica pérdida de vidas».

Del mismo modo, el gobernador Green añadió, «Estamos en 93 (víctimas) ahora… es una zona de guerra, pero la ayuda es increíble».

. @FEMA_Deanne is in Hawaii today with @usfire Administrator Dr. Lori Moore-Merrell and Administrator Isabella Guzman of @SBAgov to meet with @GovJoshGreenMD and other officials to assess the damage. #MauiFires pic.twitter.com/0PZYjSVbqp

Lo propio hizo el presidente Biden al responder a los periodistas, si estaba en sus planes visitar Maui, «lo estamos investigando».

The federal government isn't just sending prayers to the people of Hawai'i – but every asset they need.



We're surging aid, resources, and personnel, and will help the state recover for as long as it takes. pic.twitter.com/Lj8cntL9JH

— President Biden (@POTUS) August 11, 2023