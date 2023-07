Orden de evacuación por incendio forestal fuera de control

Washington, DC.- La ciudad canadiense de Osoyoos y su distrito vecino, emitió una orden de evacuación debido a un incendio forestal que está fuera de control, y que llegó a cruzar la frontera desde la capital de Estados Unidos.

El incendio forestal, bautizado como Eagle Bluff está solo a unos 4 kilómetros (2.50 millas) de la ciudad de Osoyoos. Esta información fue confirmada por el British Columbia Forest Fire Service.

En este sentido la agencia canadiense explicó que el incendio Eagle Bluff tiene una extensión de al menos 200 hectáreas en el lado canadiense de la frontera. Así pues, del lado estadounidense tiene una extensión de 2.000 hectáreas.

The BC Wildfire Service continues to respond to the Eagle Bluff (K52318) wildfire. This wildfire has been re-named in our coordination with the US Forest Service to match their initial incident name, previously it was referred to as the Lone Pine Creek wildfire. #Osoyoos pic.twitter.com/SRye1CR09x

— BC Wildfire Service (@BCGovFireInfo) July 30, 2023