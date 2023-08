55 muertos por incendios forestales en Hawái

Kahului, Hawái.- Los devastadores incendios forestales de Maui causaron la muerte de por lo menos 55 personas, además de la destrucción de la ciudad turística de Lahaina, lo que conlleva muchos años y millones de dólares para poder reconstruir estas estructuras, según las autoridades hawaianas.

En este sentido, el gobernador Josh Green, precisó que estos incendios redujeron gran parte de Lahaina a simples ruinas humeantes. Aprovechó para etiquetar esta tragedia como el peor desastre natural en la historia de Hawái.

Cifras más específicas indican que el incendio acabó con más de 1.000 edificios. Como consecuencia, hay miles de personas damnificadas. Así pues, Green predijo, «Tomará muchos años reconstruir Lahaina».

Parte del plan comunicado por Green en una conferencia de prensa, radica en albergar a las personas sin hogar en hoteles y propiedades de alquiler para turistas.

The devastation is behind me, but we will put our hope in front of us. pic.twitter.com/cTTUSsRTon

— Governor Josh Green (@GovJoshGreenMD) August 11, 2023