Abbott retira lotes de fórmula líquida para bebés

Washington, DC.- Abbott Laboratories anunció este viernes que está retirando productos de fórmula líquida para bebés listos para usar, donde se incluye artículos Similac gracias al inadecuado sellado de algunas tapas de las botellas.

Se adelantó que esta decisión de retirar del mercado estos productos afecte al suministro general de la fórmula. Además el comunicado detalló que este retiro de fórmula líquida equivale a menos de un día de fórmula infantil utilizada en Estados Unidos.

Hay que recordar que Abbott estaba inmerso en una escasez de fórmula para bebés en todo el país a principios de 2022. Situación que obligó a los padres a apurar la obtención de suministros.

Como respuesta la administración Biden, temporalmente, permitió las importaciones extranjeras de empresas como Reckitt Benckiser (RKT.L) y Nestlé (NESN.S).

We’re initiating a proactive, voluntary recall of certain lots of our 2 fl oz Ready-to-Feed liquid products because a small percentage have bottle caps that may not have completely sealed. This is not expected to impact U.S. infant formula supply. https://t.co/isk1JGs6Wv pic.twitter.com/jyXU9JyTDY

— Abbott (@AbbottNews) October 14, 2022