Alertan de fórmula infantil que no cumple requisitos de nutrientes

Charlotte, NC.- Las autoridades de Carolina del Norte ponen en alerta a las familias y cuidadores debido a una fórmula infantil que no cumple requisitos de nutrientes.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (NCDHHS, por sus siglas en inglés) se adquirió al llamado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) sobre Mother’s Touch Formula.

La alerta indica que es leche de fórmula no cumple requisitos de nutrientes para los bebés.

“El producto se comercializa como fórmula infantil sin la notificación previa a la comercialización requerida por la FDA, y no cumple con los requisitos nutricionales de fórmula infantil para siete nutrientes”, dijo la agencia federal en su sitio web.

La fórmula no se vende en tiendas físicas en Carolina del Norte pero se puede adquirir vía online.

“Los padres y cuidadores de bebés que hayan comprado Mother’s Touch Formula deben dejar de usarlo y desecharlo”, advirtió NCDHHS en un comunicado.

Mother’s Touch Formula no cumple requisitos de nutrientes y además no está probada completamente para detectar bacterias potencialmente dañinas.

“La FDA dice que esta fórmula tiene el potencial de causar deficiencias de nutrientes o toxicidad en los bebés”, señaló NCDHHS.

El departamento llama a comunicarse con su proveedor de atención médica si ha usado este producto y está preocupado por la salud del niño. Para reportar una queja o evento adverso (enfermedad o reacción alérgica grave), las familias y los cuidadores pueden:

Estados Unidos se vio afectado por escasez de fórmulas infantiles debido a la paralización de una de las mayores plantas de producción del país.

