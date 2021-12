A partir del lunes EE. UU. exigirá test de covid a viajeros

Washington, DC.- La administración Biden exigirá a todos los viajeros que se muevan a Estados Unidos, presentar un test de covid-19 negativo en las 24 horas antes del vuelo, independientemente del estatus de vacunación o país de salida.

De esta manera, la administración Biden anunció estas medidas como parte de su plan de invierno contra el covid-19.

Ver más: Grupos «pro» y «contra» aborto frente al Tribunal Supremo

Por ahora, Estados Unidos requería pruebas de covid-19, sobre todo, con los que no habían recibido vacuna; aunque se solicitaban para viajeros aéreos vacunados o no, pero de manera más relajados.

Happening Now: President Biden delivers remarks on his Administration’s plan to continue the fight against COVID-19 as we enter the winter months and face the Omicron variant. https://t.co/3JQQxxo05N

Un alto funcionario del gobierno Biden declaró, «Este marco de tiempo más estricto para todos los viajeros proporciona un grado adicional de protección de la salud pública a medida que los científicos continúan evaluando la variante ómicron».

We are better positioned than we were a year ago in our fight against COVID-19.

Get vaccinated — and if you’re eligible, get your booster.

We can do this.

— President Biden (@POTUS) December 2, 2021