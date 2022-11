50 ceremonias de naturalización para conmemorar el Día de los Veteranos

Washington, DC.- En el marco de las celebraciones del Día de los Veteranos la U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), celebrará múltiples ceremonias de naturalización en honor a este importante en todo el país.

La celebración tiene el propósito de dar la bienvenida a los veteranos, miembros del servicio militar y cónyuges de militares como nuevos ciudadanos estadounidenses. En total se estima que más de 3.900 candidatos prestarán el Juramento de Lealtad en 50 ceremonias.

De esta forma, estos eventos pretenden honrar los sacrificios que conlleva servir a Estados Unidos. Al mismo tiempo de resaltar el compromiso de la USCIS para otorgar los servicios de inmigración pertinentes a la comunidad militar.

De este modo, Ur M. Jaddou, directora de USCIS expresó, «USCIS agradece a todos los miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos, veteranos y sus familias que han puesto la fe y confianza en Estados Unidos».

USCIS and @DeptVetAffairs Dept. Sec. Remy honored #VeteransDay by welcoming 25 #NewUSCitizens, including 8 #ServiceMembers. The ceremony took place @amhistorymuseum, home of the uniform worn by notable veteran Gen. George Washington. Thank you for your service & congrats to all! pic.twitter.com/LzwhdbAmJH

— USCIS (@USCIS) November 10, 2022