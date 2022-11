El horario de verano puede ser permanente

Washington, DC.- La iniciativa del Congreso de Estados Unidos aprobada por unanimidad por el Senado a principios del 2022, para hacer permanente el horario de verano, se estancó en la Cámara por no llegar a un consenso.

Para el mes de marzo, el Senado votó para detener en 2023 el cambio de horario dos veces por año. De acuerdo con los partidarios de esta iniciativa solo será la oportunidad para disfrutar de tardes más brillantes sino que habrá más comercio.

Frank Pallone, representante que preside el Comité de Energía y Comercio con jurisdicción sobre el tema, detalló en un comunicado que la Cámara sigue estudiando las alternativas para avanzar.

En este sentido, Pallone expresó, «Todavía no hemos podido encontrar un consenso en la Cámara sobre esto. Hay una amplia variedad de opiniones sobre si mantener el statu quo, pasar a un tiempo permanente y, de ser así, a qué hora debería ser».

