4 de julio: 245 años de Independencia y réplica de Estatua de la Libertad en NY

Nueva York.- Para este 4 de julio, llegó a Nueva York desde Francia, una réplica a pequeña escala de la Estatua de la Libertad. En un acto especial fue desvelada la pequeña estatua, que acompañará estas fiestas patrias, como un símbolo de amistad entre los pueblos.

Este domingo, 4 de julio se celebrará 245 años de independencia de los Estados Unidos de América. Y, como parte de la celebración, esta réplica de casi 3 metros, permanecerá en Nueva York hasta el lunes. Esta réplica fue hecha hace 10 años, y ha vivido expuesta también en el Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM).

Luego viajará a Washington, donde se expondrá en los jardines de la embajada francesa en Estados Unidos, coincidiendo con el 14 de julio, fiesta nacional de Francia.

Philippe Étienne, embajador francés en Estados Unidos, en la ceremonia de inauguración, dijo, “Es un símbolo de la amistad entre el pueblo francés y el estadounidense. Pero también es un recordatorio de la importancia del mensaje de libertad e iluminación del mundo, que es el nombre de la estatua”.

Just in time for #IndependenceDay2021. Proud to welcome the newest #LadyLiberty 🗽to @EllisIslandNPS. NYC is back and we have so much to celebrate this July 4th! 🎆 #ViveLaLiberty pic.twitter.com/7CD3zBoxCy

— NYC International Affairs (@globalnyc) July 1, 2021