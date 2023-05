¡Vuelve el Taco Fest Carolinas!

Charlotte, NC.- Taco Fest Carolinas está de regreso para una segunda edición, en la ciudad de Charlotte, que unirá culturas y sabores latinoamericanos en uno de los eventos de gastronomía más importantes de la región.

El evento con entrada gratuita se llevará a cabo el sábado 3 de junio de 11 am a 5 pm en McAlpine Creek Park (8711 Monroe Rd. Charlotte, NC 28212).

Durante un día negocios locales de comida, servicios y gran variedad de productos, se citan en un solo lugar para ofrecer un espacio de entretenimiento para la familia. Habrá shows en vivo, muestras culturales, juegos para niños y por supuesto un lugar de encuentro con las raíces latinas.

Ver más: Taco Fest Carolinas

El empresario Rubén Granados está al frente de la organización de Taco Fest Carolinas. Él conversó con Progreso Hispano News sobre este evento que espera alcanzar un éxito aún mayor que en su primera edición.

¿Cómo fue la experiencia y éxito de la primera edición del Taco Fest Carolinas que llevó a organizar el evento nuevamente?

Sin lugar a duda (en la primera edición de) Taco Fest Carolinas sentíamos ese nervio sobre cómo le va a ir a la gente, a nuestros patrocinadores, que invierten su dinero o sus recursos en un festival y esperan obviamente una respuesta, pero gracias a Dios que se pudo alcanzar la expectativa. Muchas gracias a todas esas personas que asistieron al primer evento, en esta segunda edición nos va a ir sensacional también.

De dónde surge la idea del Taco Fest Carolinas

Cuando yo viajaba a otros estados como California y Chicago, observaba que realizaban expos de comida que principalmente apoyaban al emprendimiento local y me dije: “en Charlotte ya estamos listos para hacer un evento de esta magnitud”. Obviamente que no lo podía hacer solo, sino que me encontré un equipo de voluntarios como MIRA USA que me ha apoyado muchísimo, sin ellos no podríamos llegar ni a la vuelta de la esquina.

¿Qué encontrarán los visitantes en esta segunda edición?

Bueno pues, ese día la gente encontrará la algarabía, la fiesta mexicana y obviamente un encuentro de sabores porque no solo habrá comida de México sino también de Latinoamérica. Gente de Venezuela, Perú, Honduras, Guatemala, El Salvador también va a decir presente.

Va a ser un Taco Fest de sabores, colores, cultura y de ir a disfrutar en familia y con amigos. Principalmente, ese es nuestro objetivo que la gente pueda esparcirse y pasar un momento ameno.

¿Quiénes van a presentarse en este día?

Vamos a encontrarnos con María Elena Váldez “La reina del mariachi” y nuevamente con Eddy Kbrera que pone a bailar a todos a todos con esa energía que lo caracteriza. Va a haber ballet, presentaciones culturales y mucho más.

¿Habrá área especial para niños?

Sí, el año pasado fue un sitio un poco más pequeño porque no esperábamos a toda esa cantidad de gente, pero en esta ocasión queremos darles en el McAlpine Creek Park un área más amplia con pintacaritas para que los niños se sientan a gustos junto a sus padres.

Una invitación a la gente de las Carolinas

Una cordial invitación a todos ustedes (…) Charlotte está preparado y está ansioso esperando la segunda edición de Taco Fest Carolina. Comenzaremos desde las 11 am hasta las 5 pm. Los vamos a estar esperando en McAlpine Creek Park, no te pierdas esta segunda edición para que seas parte de Taco Fest Carolina.

Video: Taco Fest Carolinas, no te lo puedes perder