Visita de Kamala Harris a Charlotte afectará el tráfico

Charlotte, NC.- La visita de Kamala Harris a Charlotte para hablar sobre la Ley de Infraestructura Bipartidista puede tener impacto en el tráfico en las áreas a donde acuda la vicepresidenta, alertaron las autoridades.

La vicepresidenta que se espera arribe a la ciudad este jueves tiene una apretada agenda de unas seis horas.

Ella vendrá acompañada por el secretario de Transporte, Pete Buttigieg. Se espera que se reúna con el gobernador Roy Cooper en el garaje de autobuses CATS de Charlotte en 3145 S. Tryon Street.

Mientras tanto, el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg alerta a los conductores sobre posibles retrasos en el tráfico.

Los retrasos y cierres de tráfico ocurrirían de 10 am a 3 pm específicamente en el área del Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas y en el vecindario South End de Charlotte.

@CMPD is preparing for significant traffic impact involving a visit from the Vice President. We encourage community members to use public transportation, avoid the impacted areas and prepare for delays. For up to the minute traffic information, follow @QCTrafficAlerts #cltnews pic.twitter.com/wxqkUcYtPp

— CMPD News (@CMPD) December 1, 2021