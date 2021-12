Variante de ómicron encontrada en UNC Charlotte

Mecklenburg, NC.- La salud del condado de Mecklenburg tiene conocimiento de un caso positivo para la variante ómicron de covid-19 en un estudiante de UNC Charlotte, a través del programa de secuenciación de la Universidad.

Inmediatamente el estudiante quedó aislado y se está recuperando. De igual manera se supo que la exposición fue limitada con un solo contacto conocido.

Por su parte, el director de salud pública del condado de Mecklenburg, Gibbie Harris, y el Vicecanciller de Investigación y Desarrollo Económico de la UNCC, Rick Tankersley, estuvieron disponibles para aclarar la situación.

NinerNotice: Through its on-campus sequencing lab, UNC Charlotte has identified the presence of the omicron variant of COVID-19 in the testing sample of a student who traveled out of state during the Thanksgiving break and has subsequently recovered. More: https://t.co/BuGYKU5AL7 pic.twitter.com/zerLwZdCKb

— UNC Charlotte Emergency Management (@NinerAlerts) December 10, 2021