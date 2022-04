Uptown CycleLink, espacio seguro para ciclistas

Charlotte, NC.- El primer tramo de Uptown CycleLink está terminado. La ciudad de Charlotte celebra ahora este espacio de carriles protegidos para bicicletas.

El proyecto culminado está en Fifth Street y Sixth Street y mejora la seguridad tanto de ciclistas como de peatones y automovilistas.

Ver más: Charlotte avanza en electrificación de vehículos

«El diseño Uptown CycleLink mejora el acceso al corazón de Charlotte, al mismo tiempo que brinda un espacio controlado para hacer ejercicio, divertirse en familia y andar en bicicleta por trabajo o recreación», dijo la alcaldesa Vi Lyles.

ICYMI: On Saturday we celebrated the completion of the first segment of the Uptown CycleLink along Fifth and Sixth Streets. These new lanes will eventually connect to a network of more than 40 miles of bike lanes across Charlotte. https://t.co/58AeDdsngd

— Charlotte DOT (@CharlotteDOT) April 18, 2022