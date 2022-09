Una nueva visión del arte en festival en Charlotte

Charlotte, NC.- Los residentes de Queen City y zonas cercanas tendrán la oportunidad de conocer una nueva visión del arte durante el Charlotte International Arts Festival desde el 16 de septiembre hasta el 2 de octubre.

El evento, organizado por Blumenthal Performing Arts, combina artes escénicas y visuales imaginativas de las mentes locales e internacionales más creativas.

The final creation will be on display in our Knight Theater lobby during the Charlotte International Arts Festival Sept. 16 – Oct. 2! #cltartsfest pic.twitter.com/oxcSSLIVwx

The FOUR DAY INSTALLATION of Jason Hackenwerth’s MASSIVE “RECLAMATION” balloon sculpture is coming along brilliantly!

Charlotte International Arts Festival se llevará a cabo en lugares que van desde Uptown Charlotte hasta Ballantyne’s Backyard. El acceso es gratuito y la mayoría de las exhibiciones no tienen costo para los visitantes.

“Diversión para todos, desde familias hasta individuos, lo invitamos a quedarse un rato, jugar y agradecer la curiosidad, ya que comenzamos a ver nuestra ciudad a través de nuevos ojos”, indica el sitio web del evento.

El festival ofrecerá desde conciertos y presentaciones en vivo hasta instalaciones artísticas inmersivas. También habrá conversaciones con líderes intelectuales y una gran cantidad de creaciones inspiradas.

We’re having too much fun putting this festival together!

Consider this #BTS video from the installation of Moradavaga’s “Lotty” 🦑 your reminder she is ON DISPLAY NOW at Romare Bearden Park ahead of the inaugural Charlotte International Arts Festival Sept. 16 – Oct. 2nd! pic.twitter.com/iIPiIxPZDc

— Blumenthal Performing Arts (@BlumenthalArts) September 12, 2022