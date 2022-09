Oportunidades de aportes públicos para plan de arte y cultura

Charlotte, NC.- La Ciudad de Charlotte y la Junta Asesora de Artes y Cultura anuncian eventos adicionales de participación pública en septiembre y octubre, y comparten herramientas que los residentes, artistas, creativos, patrocinadores y financiadores pueden usar para ayudar informar al Plan de Arte y Cultura de Charlotte.

El plan de 10 años determinará cómo los recursos y la financiación pueden lograr la sostenibilidad y el crecimiento en todo el sector creativo en el área de Charlotte-Mecklenburg e identificará oportunidades para una mayor colaboración entre individuos, organizaciones y otros socios. El desarrollo del plan implica escuchar a las comunidades, recopilar y analizar datos y generar consenso sobre una visión compartida para el futuro de las artes y la cultura locales.

Para formar esa visión y los pasos prácticos para alcanzarla, la ciudad continúa sus esfuerzos de participación pública con nuevos eventos, una encuesta y otras herramientas de retroalimentación, asegurando que personas de todos los orígenes, generaciones, vecindarios y habilidades puedan contribuir al plan.

Los residentes de Charlotte-Mecklenburg y las personas involucradas en las artes y la cultura locales están todos invitados a completar una encuesta. Ayudará al equipo de planificación cultural de la ciudad a comprender las actitudes hacia las actividades culturales y cómo la gente valora y participa en la cultura.

La encuesta está disponible en inglés y español. Idiomas adicionales están disponibles a pedido.

El público en general y los representantes de sectores creativos específicos encontrarán eventos relevantes para sus experiencias y roles en la economía de las artes y la cultura. La lista completa de eventos comunitarios está disponible en la página web de planificación cultural de la Ciudad.

15 de septiembre, de 6 pm a 7:30 pm, por Zoom.

Regístrese para la reunión de la comunidad virtual en Eventbrite.

17 de septiembre, de 11 am a 1 pm,

Charlotte Art League

4237 Raleigh St, Charlotte, NC 28213

Regístrese para el evento comunitario en persona en Eventbrite.

