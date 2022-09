celebra-con-camino-el-arte-y-la-cultura-hispana

Charlotte, NC.- La organización CAMINO celebra el arte y cultura hispana con un gran evento el 15 de septiembre en el marco del inicio del Mes de la Herencia Hispana.

CAMINO invita a “sumergirse en la hermosa cultura hispana” con diferentes actividades que tiene preparadas.

El evento se llevará a cabo el jueves 15 de septiembre, de 5 pm a 8 pm en su sede en 201 Stetson Dr.Charlotte, NC 28262.

Here's a #SNEAKPEEK at some of the #artisanal #artwork that's part of the #Guatemalan #artexhibit for our Camino Celebra Arte & Cultura event. Celebrate #HispanicHeritageMonth with us on Sept.15 at 5 p.m. #Tevemosallií. pic.twitter.com/3o5OsghRzB

— Camino Health Center (@CaminoHCenter) September 12, 2022