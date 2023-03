Triple accidente de tránsito en Charlotte dejó un fallecido

Charlotte, NC.- Un conductor falleció tras verse involucrado en un triple accidente de tránsito en la intersección de Wilkinson Boulevard y Morris Field Drive, el 29 de marzo, pese a que el accidente fue el pasado sábado 25 de marzo.

La víctima mortal a bordo de un Toyota Corolla (Yellow Cab) 2019, que terminó con daños en el lado derecho y el techo, fue identificado como el Sr. Leon Daniels. Además fue ingresado junto a su esposa Sra. Judith Daniels, por Medic a Atrium Health Main. Al momento del ingreso se determinó que las lesiones eran potencialmente mortales.

Los oficiales de la ​División Freedom que asistieron al accidente de tránsito identificaron a los involucrados en el choque. Indicaron que había un Ford Edge del 2008 con daños en la parte delantera. Hubo otra conductora a bordo de un Nissan con daños en el lado derecho identificada como Sra. Linda Wharton.

Por el momento, los detectives de la Unidad de Investigación de Choques Mayores del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg se encuentran investigando el mortal accidente en la División Freedom.

Detectives with the @CMPD Major Crash Investigation Unit are investigating a fatal motor vehicle crash in the Freedom Division. See full media release here: https://t.co/nFxr7kFtfe

— CMPD News (@CMPD) March 31, 2023